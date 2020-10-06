Турция перебросила С-400 к Черному морю

Анкара, 6 октября. Турция перебросила зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства к Черному морю на полигон в районе города Самсун. Об этом в своем Twitter сообщил турецкий журналист Реджеп Сойлу.

«Иронично, что Турция будет тестировать С-400 в Черном море прямо напротив России», — заметил он.

О планах Анкары задействовать ЗРК на учениях турецких сил ПВО ранее сообщала НСН. Маневры должны пройти с 5 по 16 октября. Планируется, что С-400 должны будут поразить десять воздушных целей. Координировать действия военных будет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он лично будет давать разрешение на пуск каждой ракеты.

Ранее Турция провела совместные военные учения с Азербайджаном. На фоне обострения отношений Баку и Еревана Анкара поддерживает азербайджанскую сторону и проводит агрессивную линию против Армении.

В Госдуме Турцию назвали подстрекателем в нагорнокарабахском конфликте. Такое мнение, в частности, выразил первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. С ним согласился и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, Турция может спровоцировать войну в Закавказье.