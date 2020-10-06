В ДОСААФ считают, что автошколы низкого качества «плодят убийц»

Москва, 6 октября. ДОСААФ России предлагает ввести нижний порог стоимости обучения в автошколах в каждом регионе страны, а также обратить внимание на недобросовестные автошколы, которые «плодят потенциальных убийц», рассказал в интервью ФАН председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

По мнению главы ДОСААФ России, фиксированный нижний порог стоимости обучения в автошколе помог бы решить проблему недобросовестной конкуренции со стороны так называемых «серых» автошкол. Расходы, связанные с содержанием учебно-материальной базы, эксплуатацией техники, оплатой труда инструкторов и преподавателей, налоговыми отчислениями показывают, что стоимость обучения водителей категории «В» во многих регионах не укладывается в предлагаемую некоторыми частными школами стоимость оказания образовательных услуг, объяснил собеседник агентства.

«Получается, что эти игроки рынка демпингуют цены за счет снижения качества обучения», — рассуждает Александр Колмаков.

В соответствии с программой обучения, автошколы должны предоставлять обучающемуся 134 часа занятий по «теории» и 56 часов практического вождения, говорит глава ДОСААФ, но по факту ученик проходит полную программу обучения только на бумаге.

«В итоге за руль автомобилей садятся люди, не освоившие в полной мере азы профессии водителя. Это, как известно, зачастую приводит к трагедиям на дорогах. Поэтому не будет преувеличением сказать, что недобросовестные автошколы плодят потенциальных убийц. И я призываю всех обратить внимание на эту проблему», — сказал Александр Колмаков в разговоре с ФАН.

В Антимонопольной службе и Роспотребнадзоре на предложение ДОСААФ пока не отреагировали.