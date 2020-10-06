Пашинян нанес визит в Карабах

Ереван, 6 октября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорно-Карабахскую Республику, где провел совещание с представителями вооруженных сил. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

«Премьер-министр провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС», — говорится в сообщении.

Во время совещания командующий Армией обороны Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян доложил об обстановке, а также о предстоящих шагах со стороны вооруженных сил.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что обстановка в Карабахе немного стабилизировалась после многочисленных призывов международного сообщества немедленно прекратить военные действия в зоне карабахского конфликта.

Напомним, ситуация в Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана.

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