На выплаты работающим с коронавирусом медикам выделили 11 млрд рублей

Москва, 6 октября. Правительство России выделило 11,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованное на официальном портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11,2 миллиарда рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ», — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что данные средства будут направлены на выплаты медикам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус.

Доплаты получают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и другие сотрудники, участвующие в лечении пациентов с коронавирусом. Так, врачам, лечащих больных с коронавирусной инфекцией, выплачивают дополнительно по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч, врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей, сотрудникам скорой помощи — по 25 тысяч рублей.