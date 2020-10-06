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Склад магазина пиротехники загорелся в Ростовской области

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Склад магазина пиротехники загорелся в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 6 октября. Склад магазина пиротехники загорелся в соседствующем с Ростовом-на-Дону Аксайском районе. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

«Площадь 220 квадратных метров, ликвидация открытого горения уже объявлена. Пиротехнических изделий в момент пожара на складе не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время горения не было зафиксировано ни запаха, ни стрельбы пиротехники. Магазин, склад которого загорелся, находится на одном из рынков. К тушению пожара привлекли 36 человек и 10 единиц техники.

Источник: Федеральное агентство новостей
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