Склад магазина пиротехники загорелся в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 6 октября. Склад магазина пиротехники загорелся в соседствующем с Ростовом-на-Дону Аксайском районе. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

«Площадь 220 квадратных метров, ликвидация открытого горения уже объявлена. Пиротехнических изделий в момент пожара на складе не было», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время горения не было зафиксировано ни запаха, ни стрельбы пиротехники. Магазин, склад которого загорелся, находится на одном из рынков. К тушению пожара привлекли 36 человек и 10 единиц техники.