Актриса Дроздова рассказала о «предательстве» Певцова

Москва, 6 октября. Актриса Ольга Дроздова рассказала, что будущий супруг Дмитрий Певцов совершил «предательство» в отношении нее. Дело было почти 30 лет назад в период киносъемок, сообщает «Актуальные новости».

В тот период будущие знаменитости еще не состояли в супружеских отношениях. Статус их общения был дружеским.

По словам актрисы, будущий муж очень жестко пошутил на счет нее, «предав» таким способом. Певцов заявил режиссеру, будто Дроздова согласна даже раздеться для съемок. Однако в реальности она была категорически против того, чтобы обнажаться на экране.

Поступок Певцова настолько ее разозлил, что она покинула страну. За границей ей пришлось пробыть несколько недель в связи с произошедшим в СССР путчем.

Тем не менее Дроздова не просто смогла простить Певцову его выходку. Она, как показала дальше история, согласилась на более близкие отношения, став его супругой.

В ходе преподавания актриса советует будущим знаменитостям выбирать себе мужа из числа друзей. По ее мнению, супруг всегда должен быть соратником.

Ранее актриса поделилась способом завоевать мужчину. Она рекомендует убедить возлюбленного в том, что он и есть тот единственный. Дроздова объяснила, что партнеру надо немного дать себя почувствовать «на коне».

Что касается уже семейной жизни, что актриса видит один из факторов успеха в молчании. Дроздова предпочитает не вступать в полемику с супругом.