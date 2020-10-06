Азербайджан готовит удары «большой разрушительной силы» по объектам в НКР

Баку, 6 октября. Азербайджан готовит удары «большой разрушительной силы» по объектам военной инфраструктуры в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов приказал спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», — говорится в сообщении.

27 сентября произошло очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По данным Еревана, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимают участие наемники с Ближнего Востока, которых в зону конфликта перебрасывает Турция.