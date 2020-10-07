В России прекратились вспышки кишечных заболеваний

Санкт-Петербург, 7 октября. Одним из ощутимых результатов профилактических мероприятий, направленных на сдерживание пандемии коронавируса, стало заметное снижение количества кишечных заболеваний. Об этом заявил в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?» председатель комитета по здравоохранению Госдумы РФ Дмитрий Морозов.

«За первое полугодие в стране не было ни одной вспышки кишечных заболеваний. Потому что люди стали чаще мыть руки. Это не значит, что не было инфекций, но вспышек точно не было», — сказал Морозов.

По словам эксперта, это лишний раз подтверждает важность соблюдаемых мер предосторожности, которые снижают риск заболевания опасными болезнями.

«Речь идет о мерах, предпринимаемых во благо людей. Задачи по сдерживанию распространения эпидемии стоят не только перед государственными органами управления, но и перед каждым из нас. Все ли мы делаем для того, чтобы не быть запертыми в квартирах? Носим ли мы маски? К сожалению, не все. Соблюдаем ли социальную дистанцию? К сожалению, не все. Думают ли люди о профилактике? Привились ли они от гриппа, чтобы не заниматься сейчас дифференциальной диагностикой? К сожалению, не все. Это дорога с двусторонним движением: с одной стороны органы власти формируют среду обитания, необходимую для усмирения эпидемии, с другой стороны каждый человек должен делать очень многое, чтобы мы все не болели», — акцентирует внимание россиян председатель комитета по здравоохранению Госдумы РФ.

На данный момент, по словам Дмитрия Мороза, необходимости в повторении карантинных мероприятий, к которым прибегали органы власти для сдерживания эпидемии весной, нет. Но все определяется динамикой роста заболеваемости и нагрузкой на систему здравоохранения, которая уже продемонстрировала свою эффективность в противостоянии пандемии, в отличие, например, от системы здравоохранения США, где смертность от корона вируса в 10 раз выше, чем в Российской Федерации, считает депутат.