В Совфеде оценили проект об изменении МРОТ и прожиточного минимума

Москва, 6 октября. Законопроект об изменении методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума направлен на улучшение качества жизни граждан. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, передает ФАН.

«Комитет Совета Федерации по социальной политике, позитивно оценивая инициативу Минтруда в целом, будет более детально прорабатывать новый подход в методике с участием регионов, научно-экспертного сообщества и общественности», — сказала она.

Отметим, что речь идет об инициативе Минтруда РФ об изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Кроме ожидаемого ежегодного повышения МРОТ с 1 января 2021 года предусматривается принципиально новый подход к установлению величины прожиточного минимума и к его расчету. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы вместе с проектом федерального бюджета.

Как заметила сенатор, разработанный законопроект «направлен на улучшение качества жизни граждан, повышение уровня благосостояния пенсионеров, работников».

Галина Карелова обратила внимание, что новая модель расчета МРОТ основана на международном опыте. По ее словам, увеличение МРОТ может повлиять на величину заработной платы 3,9 миллионов работников, а также на различные компенсации и социальные выплаты.

Ранее министр труда Антон Котяков рассказал о законопроекте, согласно которому прожиточный минимум в России могут установить на уровне 44,2% среднедушевого дохода, а не рассчитывать как стоимость потребительской корзины.