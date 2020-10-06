Навальный не исключил версию отравления соратниками из ФБК

Берлин, 6 октября. Блогер Алексей Навальный допускает версию о том, что отравление могли устроить люди из его окружения в организации-иноагенте ФБК. Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью блогеру Юрию Дудю.

Навальному был задан вопрос о возможной причастности сотрудников указанного выше фонда к отравлению, о чем неоднократно сообщалось в СМИ.

«Я не исключаю этой версии», — подчеркнул блогер.

В тоже время он отметил, что знает сотрудников ФБК уже долго время.

Алексей Навальный считает, что его могли отравить токсином «Новичок». По словам блогера, следы вещества найдены на его теле и в организме.

Отметим, что Навальный и некоторые западные политики стойко игнорируют мнение Леонида Ринка, который был одним из создателей данного вещества. Эксперт прямо сказал, что если бы Навального действительно травили с помощью «Новичка», он бы даже не смог покинуть гостиницу, пишет RT.

Напомним, что 20 августа блогер летел из Томска в Москву. Внезапно ему стало плохо, лайнер совершил экстренную посадку в Омске. За жизнь госпитализированного Навального врачи боролись почти двое суток. Затем его транспортировали в немецкую клинику «Шарите».