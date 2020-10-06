Ринк рассказал, кто именно задержал самолет с Навальным из Омска в Германию

Известный российский химик Леонид Ринк рассказал ФАН, что вылет Алексея Навального в Германию задержали не омские врачи, а его так называемые немецкие сопровождающие.

Генеральный директор ООО МТПО «Интер-Вита» прокомментировал Федеральному агентству новостей очередное заявление блогера о том, что эвакуация из Омска была задержана местными медиками, чтобы следы отравляющего вещества «Новичок» исчезли из его организма.

«Тема Навального уже, честно говоря, обрыдла мне, все вот это — как он падал, как он умирал и так далее, — признался Ринк. — Вранье абсолютное все! Чушь собачья совершенно! Понимаете ли, его задержали… Да эта скотина должна быть благодарна, что его оставили в живых!»

По поводу того, кто именно задержал блогера, собеседник ФАН пояснил, что это точно не омские врачи, а его сопровождающие из Германии.

«Немцы задержали вылет на 12 часов, — отметил биохимик. — И я считаю, что Навального вообще нельзя было выпускать! Надо было вылечить, тем более что оставалась всего пара дней до его выздоровления. И он был бы здоров, и сидел бы, как положено, дальше спокойно себе в тюрьме».

Говоря же о том, что омичи якобы пытались сделать все для того, чтобы следы «Новичка» исчезли из организма Навального, доктор химических наук и один из создателей вещества подчеркнул, что это невозможно, так как те самые следы за пару-тройку дней улетучиться, конечно же, не могут.

«И вообще, о каких следах может идти речь, если у него нет даже признаков минимального отравления, то есть миоза — сокращения зрачков, — подчеркнул Ринк. — Все, слова «новичок» и «отравление» нужно забыть. Это обычная интоксикация от того, чего он там обожрался».

Ранее агентство Reuters привело слова Алексея Навального о том, что омские врачи задержали его эвакуацию в Германию, чтобы из его организма исчезли следы «Новичка».

Блогер также заявил о том, что его отравили российские спецслужбы, причем по приказу президента страны Владимира Путина, — так как власти якобы видели в нем угрозу в преддверии выборов в парламент.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Германия до сих пор не предоставила никаких данных по делу Навального.