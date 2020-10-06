Академик РАН обвинил нобелевский комитет в политизации

Москва, 6 октября. Сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, океанолог и исследователь Игорь Мельников обвинил нобелевский комитет в политизации. Об этом пишет телеканал 360.

Исследователь также уточнил, что в последние десятилетия ситуация вокруг вручения Нобелевской премии давно стала неоднозначной.

«Премия политизирована последние десятки лет, она становится «блатной». Все знают, как, кому и за что дается премия», — отметил Мельников.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса официальную церемонию награждения отменили. На этот раз победителей из разных стран наградили сотрудники посольства Швеции и лауреаты прошлых лет.

В понедельник стали известны имена обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине. Так, ученых Харви Альера, Майкла Хогтона и Чарльза Райса наградили за изучение вируса гепатита C.

А в области физики лауреатами Нобеля стали британский физик Роджер Пенроуз, немец Рейнхард Гензель и американка Андреа Гез. Они открыли супермассивный компактный объект в центре нашей галактики и связали черные дыры с теорией относительности.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули уборщицу Марину Удгодскую, которая одержала победу на выборах главы сельского поселения в Костромской области. Журналисты обосновали это тем, что «молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».