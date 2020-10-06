Нарышкин сообщил о переброске террористов с Ближнего Востока в Карабах

Москва, 6 октября. Боевики из террористических организаций, например, из «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), устремились с Ближнего Востока в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает пресс-служба СВР.

«Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур. По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций», — сообщил Нарышкин.

Он также отметил, что сейчас речь идет не о сотнях, а о тысячах боевиков, которые хотят заработать на конфликте в Карабахе. Кроме того, Нарышкин подчеркнул, что Турция впервые так открыто выступила на стороне Азербайджана.

По словам директора СВР, Россия обеспокоена, что Закавказье может стать новым плацдармом для международных террористических группировок. Дело в том, что оттуда террористы могут проникнуть на территорию РФ.

Напомним, ситуация в Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. Президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью РИА Новости о реальных фактах переброски в Карабах сирийских наемников.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» в рамках проекта «Антитеррор» и цикла про «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) рассказал историю сирийского террориста №1 Абу Мухаммада аль-Джуляни, который стоит за созданием «Джебхат ан-Нусры». Сейчас террористическая организация является наиболее опасной группировкой во всей Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.