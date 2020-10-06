Взрыв в Бейруте признан мощнейшим неядерным взрывом в истории

Шеффилд, 6 октября. Исследователи Университета Шеффилда назвали взрыв в Бейруте самым мощным неядерным взрывом в истории, пишет Planet Today.

Ученые подсчитали, что за несколько миллисекунд до взрыва был выделен объем энергии, которого хватило бы для покрытия энергетических нужд более 100 домохозяйств в течение одного года.

Для исследования они проанализировали многочисленные видео с места событий и смоделировали распространение ударной волны по Бейруту. Как подсчитали исследователи, мощность взрыва составляла до 1.1 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте.

«Всего за несколько миллисекунд высвободилось примерно 1 ГВт-ч энергии. Это просто колоссальный объем энергии», — отметили ученые.

Эксперты надеются, что их исследования помогут подробнее изучить взрыв и, в частности, ликвидировать последствия трагедии.

Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел взрыв. Причиной инцидента стал пожар на складе, который привел к детонации аммиачной селитры. В результате взрыва было разрушено большое количество зданий. Жертвами взрыва стали более 170 человек.

Как рассказал глава ливанского кабмина, конфискованная таможенными службами селитра хранилась в порту около шести лет без соблюдения надлежащих мер безопасности. Он заявил, что не успокоится, пока не найдет виновных в произошедшем.