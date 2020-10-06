Киев, 6 октября. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не имеет постоянного места жительства. Об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию Politico Europe, передает пресс-служба офиса президента Украины.

По словам Зеленского, ранее у него был собственный дом под Киевом, в котором он проживал вместе со своей семьей. Однако президент был вынужден продать дом и переехать в резиденцию, которая находится в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

«У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за коронавируса. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, или возьмем в аренду», — пояснил Зеленский.

В начале июля 2020 года стало известно, что Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе, где более 10 лет проживал экс-президент Украины Виктор Ющенко. Данная информация спровоцировала громкий скандал, так как сам Зеленский еще во время предвыборной кампании осуждал украинских политиков, которые пользуются государственными резиденциями. Позднее пресс-служба президента сообщила, что Зеленский был вынужден переехать в резиденцию, так ка глава государства продал свой дом, поэтому ему негде жить.