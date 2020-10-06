Россия и Белоруссия могут выступить миротворческой силой в Карабахе

Санкт-Петербург, 6 октября. Военные России и Белоруссии вполне могут выступить в качестве миротворческой силы при урегулирования нагорнокарабахского конфликта, заявил статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Наверное, будет обязателен ввод миротворческих сил. Этот конфликт находился тридцать лет в замороженном состоянии. Поэтому это время используется, чтобы сделать кого-то более виновным. Готовятся вооруженные силы, ищутся посредники, которые смогут оказать помощь в этом конфликте», — пояснил он.

Стаськов подчеркнул, что наступление на Нагорный Карабах начали вооруженные силы Азербайджана, найдя повод, и соотношение сил сейчас, конечно разное.

«Я вам скажу, забегая вперед, что много слышно о возможных путях решения мирным путем, дипломатическим. Я, как профессионал в этом деле, скажу, что все конфликты, как правило, решаются силовым способом», — подчеркнул он.

Стаськов заметил, что для того, чтобы пойти на уступки, нужно остановить боевые действия. Для этого будут введены миротворческие силы.

«Будет это под эгидой ООН (Организация Объединенных Наций) или ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) — это уже другое дело», — добавил он.

Генерал-лейтенант выразил уверенность, что для остановки конфликта, нужна сила, которая смогла бы его прекратить. Выглядит эта схема следующим образом: сначала будет разводиться вооружение, в особенности артиллерийское и бронетанковое, далее будут подниматься другие политические решения.

«В любой миротворческой операции наличие силы средств должно быть такое, которое смогло бы обеспечить выполнение задачи. Миротворцы должны быть способны дать отпор всем провокациям и обеспечить на своём участке именно выполнение задач», — отметил Стаськов.

Эксперт добавил, что вопрос о том, кто из стран мог бы стать участником миротворческих сил наряду с Россией, является очень интересным и острым.

«Конечно, будут сторонники и азербайджанской стороны, и армянской стороны, поэтому здесь вполне может быть Беларусь, выступая с Россией как миротворческая сила. Этот вопрос непростой. Это будет обсуждаться долго, чтобы прийти к единому мнению», — заключил он.