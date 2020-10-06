Таролог предсказала Тимати новую любовь

Москва, 6 октября. Рэпер Тимати и его экс-возлюбленная Анастасия Решетова заявили о прекращении отношений в начале осени. Известный таролог Марианна Абравитова считает, что исполнителю еще удастся встретить вторую половинку, сообщает Телепрограмма.

В 2020 году россияне испытали на себе не только последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса, но и столкнулись с волной разводов. Многие знаменитости объявили о том, что больше не хотят быть вместе, среди них оказались и Тимати с Анастасией Решетовой. На данный момент у знаменитостей подрастает сын Ратмир, и ради него рэпер и модель продолжают общаться.

Марианна Абравитова оценила амурные перспективы певца и пришла к выводу, что исполнитель еще встретит новую любовь, будущая супруга станет матерью его детей.

«Таро говорят нам о том, что Тимати все-таки женится. И женится он официально», — объяснила эксперт.

Таролог также заметила, что в этот раз «все будет по-настоящему». Что же касается новых наследников рэпера, то это должны быть сыновья.

По словам Абравитовой, на данный момент исполнителю не стоит торопиться при выборе новой спутницы. Тимати уже набрался определенного опыта в отношениях и знает, что ему нужно. Однако с будущей женой певец пока не познакомился.

Согласно предположениям таролога, новая жена будет скорее блогером или корреспондентом, нежели актрисой или моделью. Все дело в том, что Тимати будет обращать внимание на интеллект избранницы, ведь ему сейчас важен не только «фантик», но и внутреннее содержание женщины.

Однако будет ли новая избранница последней — сложный вопрос. Дело в том, что рэпер не отличается особой моногамностью. Как сообщалось ранее, Алена Шишкова рассказала, что Тимати изменил ей во время беременности.