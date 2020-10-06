Генсек НАТО призвал противодействовать присутствию РФ в Средиземноморье

Афины, 6 октября. НАТО призывает всех членов альянса противодействовать российскому присутствию в Средиземноморье. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС.

«Мы обсудили озабоченности в связи с увеличившимся российским присутствием в Средиземноморье. Это имеет последствия для нашей собственной безопасности и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно», — сказал глава НАТО.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что США и НАТО наращивают военную активность у границ России. По его словам, вооруженные силы стран НАТО увеличили количество учений у границ России. Кроме того, участились полеты разведывательной авиации у российских границ, а также присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.