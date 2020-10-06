Американский генерал указал Украине, что нужно сделать с Одессой

Киев, 6 октября. Украине следует освободить Одессу от российского влияния и укреплять отношения с соседними странами, чтобы лишить Россию возможности использовать Черное море. Об этом заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет «Украина.ру» .

Также Ходжес отметил, что Украина должна строить сотрудничество с Румынией, Грузией, Молдавией, Польшей и Турцией, чтобы помешать России использовать Крым для коммерческих целей.

«Вы получаете не только безопасность, но и дипломатию, и экономику, и убедитесь, что ни одному российскому кораблю не разрешается идти из Крыма в любой другой европейский порт», — сказал экс-командующий войсками.

По словам Ходжеса, в одесских портах ведут работы многие российские компании. Чтобы изменить ситуацию, отставной генерал в том числе предложил улучшить железнодорожное сообщение Мариуполя и Бердянска с Одессой.

Кроме того, Ходжес призвал Киев «становиться сильнее во всем» и не признавать потерю Донбасса и «аннексию» Крыма. По его мнению, украинским властям следует инвестировать в модернизацию армии, а также в создание беспилотных морских систем, которые в сотрудничестве со странами НАТО якобы должны «вызвать озабоченность у Черноморского флота».

Ранее лидер неонацистской группировки «Национальный корпус» (запрещена в РФ) Андрей Билецкий объявил о новой масштабной политической кампании, связанной с Одессой. Украинские националисты меняют тактику борьбы с так называемой «российской угрозой» и пытаются укрепить свое политическое влияние в Одесской области.