Медведев призвал разобраться в ситуации с загрязнением воды на Камчатке

Москва, 6 октября. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал досконально разобраться в ситуации на Камчатке. Об этом он сказал на совещании о выработке механизмов повышения эффективности мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда, пишет РИА Новости.

«Сейчас очень большое внимание приковано к Камчатке и тем проблемам экологическим, которые возникли в Тихом океане. Там, безусловно, требуется максимально внимательное отношение к тому, что произошло, уже все процедуры для этого начаты», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он указал на необходимость разобраться досконально в ситуации, назвать причины произошедшего и проинформировать общественность о результатах.

«Мы сегодня на эту тему как раз с министром природных ресурсов тоже говорили», — добавил зампред Совбеза.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее сообщил, что специалисты отрабатывают две основных версии загрязнения воды в Авачинской бухте на Камчатке. По его словам, речь идет о техногенных токсинах и заражении природного происхождения от микроводорослей и фитопланктона.

Ранее серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Они пожаловались на опухшие глаза и раздражение на коже после заплывов. Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили во впадающей в Авачинский залив реке Налычева изменение цвета воды и плотные отложения.