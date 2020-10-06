Эксперт назвала способ защититься от SMS-мошенников

Санкт-Петербург, 6 октября. Некоторые SMS-мошенники отправляют на смартфоны сообщения, через которые можно загрузить вирус. О том, как защититься от злоумышленников, рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов АНО «Российская система качества» Эльвина Насибулина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт рекомендовала сначала внимательно изучить содержимое сообщения в окне push-уведомления. В первую очередь нужно обратить внимание на отправителя. Если сообщение поступило с незнакомого номера или от отправителя с обобщенным названием, например, «Инфо», лучше не открывать SMS.

«Также там может быть ссылка на якобы полученное MMS-сообщение. Такое сообщение тоже ни в коем случае не стоит открывать», — рассказала Насибулина.

Аналитик пояснила, что при открытии сообщения можно случайно нажать на ссылку. Кроме того, эксперт рассказала, что обычно пишут мошенники в своих сообщениях.

«Что-то эмоционально окрашенное, но обезличенное. Допустим, это будет «вау», «срочно», «вы выиграли миллион», «обратите внимание», «только сегодня», — предупредила аналитик.

Кроме того, иногда бывает, что в таких сообщениях мошенники пишут о якобы опубликованных в Сети личных фотографиях жертвы и прикрепляют ссылку, которая будто бы ведет на страницу со снимками.

Также Насибулина назвала неэффективными программы, которые якобы защищают смартфон от злоумышленников. Эксперт посоветовала просто не открывать подозрительные сообщения и не перезванивать на незнакомые номера.

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