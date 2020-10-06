Россиян предупредили о новом мошенничестве с помощью Zoom

Москва, 6 октября. Россиян предупредили о мошеннической рассылке от имени популярного сервиса видеозвонков Zoom. Неизвестные предлагают компенсацию «в связи с COVID-19», после чего с банковских карт пользователей похищаются денежные средства. Об этом говорится в сообщении компании по кибербезопасности Group-IB.

Мошенники предлагают компенсацию, для получения которой необходимо перейти по ссылке. Таким образом жертва попадает на мошеннический сайт, после чего в распоряжении преступников оказываются деньги и данные банковской карты, передает НСН.

По словам специалистов, злоумышленники используют популярность сервиса Zoom в связи с переходом россиян на дистанционную работу. Аналитики установили, что письма были отправлены не с фейкового домена, а от официального сервиса.

Специалисты полагают, что Zoom следует внедрить более тщательную проверку данных, а также полностью исключить возможность использования сторонних ссылок в профиле, передает «ФедералПресс».