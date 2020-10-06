На Украине назвали настоящую причину отказа ЕС открывать свои рынки

Производителям Евросоюза не нужны конкуренты в лице украинских предприятий. Об этом в комментарии ФАН заявил украинский оппозиционный политик, экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

Европейский рынок

Украине необходимо иметь доступ на европейские рынки. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменен — в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим — особенно сейчас, в наше время ковида и кризиса, — чтобы ЕС поддерживал нас в этом», — отметил он.

Крик отчаяния

По мнению Алексея Албу, своим заявлением Владимир Зеленский расписался в собственном бессилии. С самого начала было понятно, что пресловутая евроинтеграция обернется большой трагедией для народов Украины и приведет к слому экономической системы.

«Для того, чтобы понять происходящее, мы должны разобраться в том, что из себя представляет глобальная мировая экономика, где находится мировой экономический центр, кто контролирует эмиссию международной валюты, а также где проходят так называемые «линии разлома». Несмотря на то, что в процессе глобализации экономика стала общемировой, в мире существует множество экономических центров, формирующих так называемые «экономические подсистемы», — пояснил Алексей Албу.

По мнению украинского политика, сегодня мир переживает кризис рыночной модели экономики, которая медленно, но «неотвратимо ведет нас всех к коллапсу». В результате «схлопывания» экономики обостряются противоречия между экономическим центром и вышеупомянутыми «подсистемами», одной из которых является постсоветская система.

«Поэтому события, произошедшие на Украине в 2013–2014 годы, когда страна повернула в сторону Евросоюза, стоит рассматривать как попытку слома постсоветской «подсистемы». Изначально я хотел сказать о том, что такой поворот Украины является экономической ошибкой, однако это не так. Ведь с точки зрения экономики Евросоюза или США — такой поворот является экономическим успехом и геополитической победой. Но для народов Украины — это огромная трагедия, к которой толкнули нашу страну либералы и националисты», — добавил Алексей Албу.

По словам украинского политика, производителям Евросоюза не нужны конкуренты в лице украинских предприятий. И все призывы Зеленского о поддержке, о равном доступе к европейским рынкам являются криком отчаяния и безысходности.

«Единственным выходом для Украины может стать восстановление разорванных экономических связей с Евразийским экономическим союзом. А Зеленскому могу порекомендовать, как пел Высоцкий, обратиться в Спортлото. Результат будет тот же», — заключил Алексей Албу.

Политический эксперт Руслан Бортник ранее заметил, что США и страны ЕС выработали на Украине систему, согласно которой ставленники иностранных партнеров имеют полную неприкосновенность, а остальные жители страны попросту лишаются базовых человеческих прав. По его словам, Запад по отношению к Украине имеет двуличную позицию.