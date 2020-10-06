Россиянка назвала сумму для комфортного проживания в Турции

Анкара, 6 октября. Россиянка, живущая на турецком курорте в Анталии, поделилась с читателями канала в «Яндекс.Дзен» подсчетом необходимой суммы для комфортного проживания. Речь идет о семье с одним ребенком.

Девушка отметила, что у нее и родных есть вид на жительство, следовательно, им не надо часто покидать страну, как например, делают находящиеся в Таиланде.

Аренда жилья обходится в 15 тысяч рублей. Коммунальные платежи составляют 3,5 тысячи рублей. Интернет и сотовая связь — около 2100 рублей.

Ребенок россиянки посещает английско-турецкий детсад, ежемесячные расходы на который составляют 18,5 тысячи рублей. Секция для ребенка — 3000 рублей.

По словам блогера, значительную долю семейного рациона составляют фрукты и овощи с местного рынка. Они вкусные и свежие, и обходятся в 4000 рублей.

У семьи есть еще расходы, которые не относятся к данной категории. Туда она включает поездки, оплату услуг врача, покупку остальных продуктов в магазине.

По ее словам, семье для комфортного проживания будет достаточно 89 тысяч рублей.

Отметим, что отдых в Турции может быть не таким безопасным. Недавно двое российских туристов рассказали о схеме уличного грабежа, жертвами которого они стали.