Эколог назвала виновных в катастрофе на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 октября. Эколог Лариса Рудакова назвала виновных в катастрофе на Камчатке, передает URA.Ru.

Эксперт заявила, что, вероятно, в воду попали стойкие токсичные вещества. И виноват в этом человек.

«В любом случае такие явления — результат деятельности человека. Возможно, судя по вызванным эффектам, в воду попали компоненты с высоким токсикологическим эффектом — первого и второго классов опасности. К ним относятся тяжелые металлы, пестициды и стойкие органические соединения», — сказала эколог.

Специалист уточнила, что фенол и нефтепродукты, ранее найденные в воде, относятся к третьему классу опасности, то есть имеют среднее воздействие на животный и растительный мир. К тому же, они распадаются примерно за два месяца при 20 градусах.

Рудакова надеется, что аналитикам удастся понять, какие токсины попали в воды Тихого океана. Если они растворимые, то ликвидировать последствия катастрофы будет сложно, считает она.

Напомним, специалисты отрабатывают две основные версии загрязнения воды в Авачинской бухте на Камчатке. Это разлив некоего токсичного вещества или заражение и токсины природного происхождения от микроводорослей и фитопланктона. Как оказалось, в 1980-е годы у побережья Камчатке массово гибли животные как раз из-за цветения водорослей.