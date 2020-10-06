Путин указал на необходимость повышения продолжительности жизни в России

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин в ходе совещания обратил внимание властей на необходимость использования всех инструментов, чтобы в России увеличивалась продолжительность жизни и улучшалось здоровье граждан, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что физкультура и спорт напрямую влияют на эмоциональное и физическое состояние людей. Кроме того, спортивные занятия положительно сказываются на трудоспособности и продолжительности жизни.

Путин добавил, что в России уже есть прогресс касательно популяризации спортивных занятий. За последние десять лет вдвое выросло число тех, кто стал регулярно заниматься спортом.