Москва, 6 октября. Китайское издание Sohu оценило текущее состояние украинской промышленности и отношений между Москвой и Киевом. По мнению автора, Украина решилась на провокации против России, но ничего не получила взамен. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

После развала Советского Союза Украине достался весьма жирный кусок промышленности союзного государства. Киеву отошла треть от производственных мощностей СССР, однако воспользоваться унаследованным богатством у украинцев не получилось. После отказа от технологического сотрудничества с Россией в 2014 году оставшиеся на территории Украины заводы столкнулись с серьезным кризисом, из которого, скорее всего, выйти уже не смогут.

Ранее выпускаемая заводами «Мотор Сич» и «Антонов» продукция считалась весьма передовой и эффективной, однако сейчас оба производства страдают от отсутствия заказов. Россия не покупает у соседней страны двигатели, самолеты и корабли, ведь после введения санкций отечественные специалисты наладили выпуск российских аналогов.

Что же касается Киева, то он выбрал «прозападный» путь, за что и поплатился. Украине так и не удалось вступить в НАТО и стать членом Евросоюза, однако она потеряла российские рынки.

«Запад подтолкнул Украину к провокациям против России. Что страна получила взамен? Крым ушел к РФ, Украина находится на грани распада», — подвел автор материала итог.

На данный момент даже украинские политики не верят в то, что положение в стране может быть исправлено. Как сообщалось ранее, бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса «Интерпола» Кирилл Куликов предрек Украине скорый конец.