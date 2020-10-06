АвтоВАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 6 октября. Российский концерн «АвтоВАЗ» планирует с 1 января 2021 года перейти на четырехдневную рабочую неделю на полгода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что принятие таких мер связано с негативными прогнозами развития российского автомобильного рынка. При этом только линия В0 (машины на платформе альянса Renault-Nissan) останется работать в режиме полной рабочей недели.

«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае группа «АвтоВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», — отметил собеседник агентства.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» объявил о начале приема заказов на новую версию автомобиля Granta Cross Quest. Стоимость машины у официальных дилеров варьируется от 637 900 до 652 900 тысяч рублей.