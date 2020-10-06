Киев собрался помочь Европе с производством вакцины от коронавируса

Киев, 6 октября. Украина готова помочь Евросоюзу в производстве вакцины от коронавируса, поскольку Киев сам нуждается в таком препарате. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Politico Europe.

«Мы подготовлены. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, украинская делегация поднимет вопрос производства вакцины на очередном саммите «Украина — Европейский союз», который пройдет в Брюсселе 6 октября. При этом президент Украины добавил, что главной проблемой, которую хочет обсудить Киев на мероприятии, остаются антироссийские санкции. Кроме того, Украина намерена обсудить с представителями стран ЕС предоставление свободного и полноценного доступа к рынкам Евросоюза украинским производителям.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев будет закупать российскую вакцину от коронавируса, но не собирается делать это напрямую. По его мнению, Украина может осуществлять закупки через Израиль, что приведет к лишним тратам денег украинских налогоплательщиков. Суслов отметил, что Киев уже переплачивает огромные суммы за товары, которые не закупает у Москвы напрямую.