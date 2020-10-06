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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Стокгольм, 6 октября. Нобелевскую премию по физике во вторник присудили ученым Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андрее Гез, говорится на официальном сайте Нобелевского комитета. 

Британский физик Пенроуз получил премию за открытие того, что свойства космических объектов — черных дыр — подтверждают Общую теорию относительности. Немец Гензель и американка Гез стали лауреатами Нобеля за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.

Нобелевская неделя стартовала в понедельник, накануне была вручена премия в области физиологии и медицины. Ее дали ученым Харви Альеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за исследование гепатита С. 

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