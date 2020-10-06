Умер снимавшийся у Тарантино актер

Вашингтон, 6 октября. Умер актер Кларк Миддлтон, снимавшийся у режиссера Квентина Тарантино, передает американское издание Variety со ссылкой на жену артиста.

«4 октября Кларк перешел в другой мир из-за вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует. Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями», — приводит слова супруги издание.

Кларк Миддлтон известен тем, что работал с Квентином Тарантино и Дэвидом Линчем. Он снялся в таких фильмах, как «Убить Билла 2», «Город грехов» и оскароносном «Бердмэне». В последнее время актер снимался в сериалах: «Готэм», «Твин Пикс», «Американские боги» и «Агенты ЩИТ».

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