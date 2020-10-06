Путин поручил обеспечить защиту интересов российских спортсменов в мире

Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил сделать все для защиты российских спортсменов во всем мире, сообщает РИА Новости.

Этот вопрос глава государства поднял на заседании совета по развитию физической культуры и спорта. Путин напомнил, что время от времени российских спортсменов отталкивают от заслуженных ими достижений.

«Как в этом случае говорят тренеры, играем на чужом поле, и чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников», — заметил он.

Президент подчеркнул, что Россия со своей стороны должна делать все, чтобы эффективно работать в правовом поле, защищать интересы своих спортсменов.

«Я надеюсь, что этому направлению деятельности соответствующие ведомства будут уделять необходимое внимание», — заключил Путин.

Он также распорядился до конца года принять новую стратегию развития физкультуры и спорта, которая будет предусматривать форс-мажорные обстоятельства, чтобы не допустить сбоя в тренировках национальных сборных.