Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

Москва, 6 октября. Продюсер Яна Рудковская недавно стала матерью в четвертый раз и продемонстрировала несколько снимков с наследником в Instagram. Иван Ургант в эфире шоу высмеял фото знаменитости с коляской за полмиллиона рублей. Об этом пишет издание «Дни.ру».

СМИ сообщили о рождении второго сына Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко только на прошлой неделе. Сообщение о пополнении в звездном семействе стало неожиданностью для всех, ведь знаменитости на протяжении достаточно долгого времени скрывали от общественности информацию о скором рождении ребенка.

Согласно имеющейся информации, новый наследник пары был рожден суррогатной матерью 25 сентября. Родители совершенно не скупятся и пытаются обеспечить младенца всем самым лучшим. Например, на опубликованных снимках пользователи Instagram заметили детскую коляску стоимостью полмиллиона рублей.

На фотографии Рудковская позирует вместе со своим другим сыном, Сашей, и с отдыхающим в коляске новорожденным, получившим имя Арсений. Коляска малыша привлекла внимание и Ивана Урганта, пошутившего над ее заоблачной стоимостью.

«Материнский капитал Яна потратила на самое необходимое!» — заметил телеведущий.

Вспомнил Ургант и про приложение Tik-Tok, которым Плющенко и Рудковская регулярно пользуются. Шоумен заметил, что теперь звездная семья будет использовать для съемок роликов не только семилетнего сына, но и его новорожденного брата.

Стоит сказать, что рождение нового ребенка в семье Плющенко и Рудковской было замечено и другими звездами. Как сообщалось ранее, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия также захотели произвести на свет ребенка.