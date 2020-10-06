Медведчук объяснил, из-за чего переговоры по Донбассу зашли в тупик

Киев, 6 октября. Депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зашли в тупик. Политик обвинил в этом власти Украины, пишет РИА Новости.

По мнению депутата, делегация его страны в рамках работы Трехсторонней контактной группы поставила ряд вопросов, требующих разрешения.

Кроме того, усугубил ситуацию украинский парламент, приняв летом постановление о местных выборах. В документе сказано, что процесс народного волеизъявления может быть на территории Донбасса только при реинтеграции.

Отметим, что перед этим украинский депутат встречался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Российский парламентарий высказался за продолжение диалога между законодательными органами двух стран. Володин отметил присутствие на Украине «здоровых сил», которые работают на благо страны. Парламентарий считает, что взаимодействие поспособствует решению проблем россиян и украинцев.