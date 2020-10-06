Актриса Елена Захарова пожаловалась на финансовые трудности из-за пандемии

Москва, 6 октября. 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова пожаловалась на финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса. О том, как она с маленьким ребенком на руках пережила карантин, знаменитость рассказала в интервью «Дни.ру».

Актриса очень надеется на то, что в Москве не введут новые карантинные ограничения и театры продолжат работать.

«Иначе я без работы просто вскроюсь», – с грустью заметила актриса.

Елена рассказала, что во время затянувшегося периода самоизоляции она изредка выступала с онлайн-концертами, но чаще играла и занималась с дочерью, которой скоро будет три года. Также знаменитость много времени посвящала чтению и кулинарии.

Однако простые человеческие радости были омрачены тем, что из-за отсутствия дохода Захаровой пришлось нелегко. Она была вынуждена пересматривать взгляды на многие вещи и даже начать экономить.