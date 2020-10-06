Учителям в ХМАО хотят заменить маски на защитные экраны

Ханты-Мансийск, 6 октября. В Ханта-Мансийском автономном округ задумались о замене медицинских масок на защитные экраны для школьных учителей, пишет Ura.ru.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила снять с учителей маски, которые они должны носить при близком контакте с учениками. Она считает, что маски можно заменить защитными экранами, которые используют врачи. По ее мнению, «за экраном защитным видно глаза преподавателя, мимику, все, что необходимо для передачи того, что педагог хочет сказать, особенно для малышей».

Департамент образования ХМАО уже изучает вопрос и ведет консультации с врачами по этому поводу, сообщило издание.