Два человека погибли в микроавтобусе с 72 беженцами в Турции

Ван, 6 октября. Три гражданина Турции перевезли 72 нелегальных мигранта в 15-местном автобусе. Двое беженцев погибли от нехватки воздуха, сообщает издание News-Turk.

Инцидент произошел в районе Ипекйолу. Сотрудники правоохранительных органов задержали микроавтобус, в котором провозили мигрантов из Пакистана, Афганистана и Ирака. Количество людей в транспорте в несколько раз превышало норму — в машине обнаружили больше 70 человек.

Нарушение вместимости вызвало нехватку кислорода и давку. Двое человек задохнулись и скончались в салоне автобуса.

Полиция арестовала трех турков, которые занимались нелегальной провозкой беженцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о погибших на территории Турции гражданах России. Сотрудники отелей часто пытаются «замять» случаи трагических смертей отдыхающих. Правительство страны не готово пугать туристов повторной вспышкой коронавируса и в несколько раз занижает статистику, вызывая возмущение экспертов и местных жителей.