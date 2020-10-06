На Украине призвали Париж и Берлин перезапустить «нормандский формат»

Париж, Берлин и Москва должны перезапустить «нормандский формат» или оказать давление на Киев. Об этом ФАН заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Признание Зеленского

Украинские президент Владимир Зеленский признался, что не знает, когда закончится гражданская война на территории Донбасса, и добавил, что иногда называет возможные сроки только для моральной поддержки украинцев.

«У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 2021 года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории. <…> Они (украинцы. — Прим. ФАН) не хотят слышать от президента, что он не уверен, не знает, колеблется. Поэтому есть вещи, когда ты даешь ответ, и в этом случае я это делаю иногда, но для того, чтобы поддержать людей, которые мне задают этот вопрос», — признался Зеленский.

Отсутствие политический воли

Как отметил Евгений Голышкин, президент Украины не обладает политической волей для завершения боевых действий в Донбассе. За год своего пребывания на посту у него были возможности продвинуться в этом направлении. Однако от него не исходит никаких четких инструкций своим подчиненным, а то, что происходит в Трехсторонней контактной группе, указывает на нежелание выполнять Минские соглашения.

«Также кадровая политика Владимира Александровича говорит о том, что война выгодна официальному Киеву, а никаких серьезных настроений по вопросу ее завершения не предвидится. В действительности, опираясь на представителей «нормандского формата», Зеленский мог бы войти в историю как миротворец. Однако для этого надо проявить политическую волю в отношении национал-радикалов и политических сил, группирующихся вокруг Петра Порошенко», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог обратил внимание, что Россия, Франция и Германия уже неоднократно заявляли о неприемлемости такого поведения официального Киева. Однако путей решения по выходу из конфликта по-прежнему не видно. Украинские власти за шесть лет войны научились ее использовать для отвлечения внимания украинских граждан от экономических проблем и перманентной кризисной ситуации в украинской политике.

«После избирательной кампании в США, а также местных выборов на Украине мировое сообщество просто обязано перезапустить «нормандский формат». Или же принять категоричное решение в отношении украинских политиков», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.