Кабмин определит порядок распределения квот на проживание мигрантов в РФ

Москва, 6 октября. В российских регионах появятся специальные комиссии, которые будут заниматься распределением квот кабмина на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам. Соответствующий закон комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал к одобрению, передает ФАН.

Документ был внесен в Государственную думу правительством России. Законом предлагается установить, что квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в РФ распределяется соответствующими комиссиями, формируемыми в регионах, в порядке, определяемом правительством.

Таким образом, субъект при рассмотрении этими комиссиями вопроса о выделении упомянутых квот будет учитывать реальную потребность региона, а также возможность материально-технической базы. Кроме того, на местах важно наличие специалистов, которые будут способствовать процессу полноценной адаптации и интеграции иностранных граждан к культурным, социальным и правовым условиям страны пребывания.

Авторы документа отмечают, что закон был разработан в целях совершенствования механизма квотирования выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Он позволит распределять квоту среди иностранных граждан с учетом миграционной обстановки в субъекте РФ, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.