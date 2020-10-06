Путин оценил идею о льготах для выполнивших нормы ГТО

Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин оценил идею о введении скидок и льгот для россиян, выполнивших нормы ГТО, передает пресс-служба Кремля.

В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава Приморского края и руководитель рабочей группы по подготовке встречи Олег Кожемяко предложил предоставлять скидки на спортивные товары обладателям знака ГТО.

«Это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом, обо всем можно, конечно, подумать», — прокомментировал инициативу Путин.

Президент добавил, что сдача норм ГТО должна в первую очередь стать интересной для молодежи и носить соревновательный характер.

«Не нужно их приравнивать к каким-то другим нормам — скучным и таким вялым», — подчеркнул глава государства.

Также в ходе заседания Путин поручил выбрать стратегию по развитию спорта в России. Президент отметил, что стратегия должна быть принята до конца текущего года.