Врач предупредила об опасности многоразовых масок

Москва, 6 октября. Врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что многоразовые маски могут представлять опасность для россиян. Об этом пишет News.ru.

По словам специалиста, маски могут представлять опасность, если их не стирать и не обрабатывать.

«Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся», — подчеркнула Людмила Лапа.

По ее словам, через многоразовые тканевые маски вирус может легко проникать в организм, именно поэтому необходимо стирать и обрабатывать их антисептиком ежедневно. Как добавила врач-терапевт, осенью можно заболеть не только COVID-19 и ОРВИ, но и какой-либо грибковой инфекцией.

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский ранее раскрыл пользу от ношения медицинской маски. Он отметил, что многие люди сталкиваются с сухостью слизистых, в том числе губ. Их пересушивают минусовая температура, ветер, длительный контакт с водой и сухой воздух в помещении. Это явление называется хейлит.

«Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле улучшить состояние, потому что влажность под маской больше», — пояснил Едемский.

Во вторник оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в России выявлено 11 615 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки.