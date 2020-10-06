Путин потребовал не допускать к работе в детских секциях людей с судимостью

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать людей с судимостью к работе в спортивных школах и детских секциях. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета по физической культуре и спорту, передает ТАСС.

Путин отметил, что спортивный тренер такой же педагог, как и учитель физической культуры в школе. По его словам, все организации, где занимаются, дети — образовательные.

Глава государства напомнил, что в России в сфере образования запрещено работать с детьми людям, у которых есть судимость.

«Но это только в сфере образования. Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но все это завязло в межведомственных дискуссиях», — сказал российский лидер.

Он призвал министерство спорта, министерство науки и высшего образования, министерство просвещения решить все вопросы по согласованию этих позиций, а также подготовить к следующему заседанию доклад о ходе реализации межведомственных программ детского, юношеского и студенческого спорта.