Плющенко затравили за покупку «огненного» Porsche

Москва, 6 октября. Чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался в Instagram шикарным спортивным автомобилем, который окрашен под «цвет осени». Фотография вызвала критику подписчиков, которые были возмущены откровенной демонстрацией роскоши.

«Огненная Porsche Panamera - как вам такой цвет для осеннего сезона?» — поинтересовался Плющенко у общественности.

В ответ люди высказали возмущение публикацией, считая ее неуместной на фоне снижения доходов граждан. Спортивной знаменитости рекомендовали быть поскоромнее, воздерживаться от «понтов».

«Я была о вас лучшего мнения, снимите корону», — посоветовала пользовательница.

«Детям в детский дом фруктов купи и на этой хрени отвези, увидишь голодные благодарные глаза», — рекомендовал фанат.

Один из комментаторов задал сложный риторический вопрос. Человек возмущен тем, что у звезд непомерно высокие доходы на фоне бюджетников.

«Странно, люди, которые в шоу-бизнесе, зарабатывают больше, чем врачи, инженеры, космонавты, педагоги. Какую пользу приносит ваш шоу-бизнес? Мир перевернулся», — посетовала девушка.

Нашлись и те, кто стал заступаться за Плющенко, обращая внимание на его «ударный труд».