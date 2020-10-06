Депутатам запретят быть членами общественных палат

Москва, 6 октября. Депутаты всех уровней больше не смогут становиться членами общественных палат субъектов Российской Федерации. Соответствующий закон комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал к одобрению, передает корреспондент ФАН.

Документ был внесен в Государственную думу группой депутатов во главе с зампредседателя комитета по финансовому рынку Константином Бахаревым. Предлагается конкретизировать существующий перечень должностных лиц, которые не могут быть членами общественной палаты региона. Так, соответствующий перечень дополняется депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта.

Как ранее пояснил автор другой новеллы, член комитет по федеративному устройству Виктор Кидяев, закон обеспечит независимость организации, исполняющей функции общественного контроля.

«Общественная палата должна быть именно общественной, в этом ее изначальная суть. Именно поэтому в федеральном законе закреплено, что членами общественной палаты не могут быть государственные должностные лица, сотрудники гражданской или муниципальной службы и даже судьи. Касательно депутатов региональных парламентов закон содержит неполную формулировку, допускающую разночтения. Этот недочет мы сейчас устраняем», — сказал парламентарий.

Отметим, что действующим законодательством установлено, что членами общественных палат не могут быть депутаты, которые замещают государственные должности. При этом не во всех российских регионах депутаты являются госслужащими.