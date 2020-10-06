Москва, 6 октября. Авиакомпания «Победа» увеличила допустимый размер багажа до 32 кг. Об этом авиаперевозчик сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что решение о расширении возможности сервиса по провозу багажа было принято по многочисленным просьбам клиентов компании, передает «ФедералПресс».

«Теперь можно оформить перевозку одного места багажа весом 32 кг. Ранее был возможен провоз багажа весом только до 10 или до 20 кг», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что услуга провоза багажа предоставляется при бронировании билетов на сайте перевозчика, в приложении, а также в колл-центре и воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что авиакомпании России получили допуски на выполнение регулярных полетов в 24 страны. Соответствующий приказ был подготовлен Росавиацией. При этом в ведомстве отметили, что данный документ не означает автоматическое восстановление авиасообщения.