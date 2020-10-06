Увеличение выплат малоимущим семьям в РФ снизит случаи изъятия детей опекой

Москва, 6 октября. Увеличение размера выплат российским семьям с низкими доходами не только поддержит их благосостояние, но и сократит случаи изъятия детей органами опеки, заявил член Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло в беседе с Nation News.

Эксперт подчеркнул, что эта проблема особенно обострилась на фоне карантина и пандемии, но нельзя забывать о том, что многие россияне потеряли работу не по своей вине.

«Одно дело, когда ребенок забирается из семьи наркоманов. Но другое дело, когда у матери двоих-троих детей упали доходы, что стало поводом, чтобы забрать детей органами опеки», — подчеркнул Пожигайло.

Если изменения касательно выплат будут приняты, то у малоимущих многодетных россиян будет дополнительная гарантия, что их дети останутся с ними. Отдельно общественник отметил необходимость реформировать систему работы органов опеки.

«Нужно переориентировать их «церберовского» желания отобрать детей, до желания поддержать малоимущую семью», — пояснил Пожигайло.

Напомним, с предложением предусмотреть в федеральном бюджете на 2021 год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.