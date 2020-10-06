Отдыхающий в Крыму Газманов разозлил украинцев

Симферополь, 6 октября. Известный российский певец Олег Газманов поделился с подписчиками впечатлениями от своего отдыха в Крыму, чем разозлил ряд украинских СМИ. Соответствующее видео путешествия на яхте артист выложил в своем Instagram-аккаунте .

«Все лето я провел в Москве и, не смотря на то, что было много солнца и рядом озеро, хотелось на море. И вот свершилось. Я в Крыму с женой и младшим сыном», — написал исполнитель в посте.

Газманов с семьей остановился в отеле Mriya Resort & Spa на побережье Черного моря. В видеоролике певец танцует в тельняшке за штурвалом яхты под свою новую песню «Осенний сон».

«Крым для меня всегда был и есть местом силы, местом нашей истории. Впереди приключения и новые впечатления», — добавил Газманов.

Видео набрало больше 30 тысяч просмотров и сотни комментариев. Поклонники пожелали Газманову приятного отдыха и похвалили его новую композицию.

«Красивая песня. Так здорово на море», «Замечательного и позитивного отдыха в кругу своих близких людей», «Классная песня», «Смотрю видео и улыбаюсь, слушая слова песни», — написали восхищенные фанаты.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что Украина должна забыть о Крыме и выполнять Минские соглашения. Он также подчеркнул, что Крым уже давно не является частью Украины, и призвал перестать обвинять Россию в агрессии.