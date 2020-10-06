В Минпросвещения указали на проблемы со здоровьем у большинства детей в РФ

Москва, 6 октября. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что более половины детей в России испытывают проблемы со здоровьем. Об этом он сказал в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«К сожалению, сегодня больше половины детей имеют те или иные проблемы со здоровьем», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал Правительство РФ. Он указал, что чиновники не выполнили его поручение, касавшееся оптимизации законодательства в сферах образования, физкультуры и спорта