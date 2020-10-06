Экс-сотрудник ООН объяснил, чем первый глава ОЗХО не угодил Западу

У стран Запада есть причины опасаться заявлений первого главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани, и именно поэтому ему не дали выступить в Совете Безопасности ООН. Об этом в комментарии ФАН заявил бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию Организации Объединенных наций Игорь Никулин. Он объяснил, чем Бустани не угодил США и их союзникам.

Что произошло в СБ ООН

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США не дали выступить в Совете Безопасности ООН первому главе Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани. Он руководил ОЗХО до 2002 года — его досрочный уход произошел по инициативе США. Как отмечают РИА Новости, недовольство Вашингтона вызвало приглашение Ирака в организацию.

На прошлой неделе Россия организовала неформальное заседание Совбеза ООН — в рамках так называемой «формулы Арриа». На мероприятии выступил бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон. Он рассказал, что финальную версию доклада организации по инциденту в сирийской Думе, который произошел в апреле 2018 года, писали люди, не находившиеся в САР. Потому представленные в документе выводы могут не отражать реальную ситуацию. В ответ США, Великобритания и Германия в очередной раз озвучили обвинения в адрес Дамаска и Москвы.

Теперь страны Запада не дали выступить в СБ ООН первому руководителю ОЗХО. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал произошедшее прецедентом. Он считает, что представители западных стран испугались разоблачений, которые Бустани мог озвучить.

«Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по «формуле Арриа», когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков. <…> Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор Организации по запрещению химического оружия Жозе Бустани мог сделать на заседании, что просто предпочли отказаться [от его участия]», — сказал Небензя после заседания СБ ООН.

Экс-сотрудник ООН: Запад опасается слов Бустани

Российский микробиолог, бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает, что США и их союзники действительно опасаются заявлений со стороны первого главы ОЗХО Жозе Бустани. В комментарии Федеральному агентству новостей Никулин объяснил, чем первый глава ОЗХО не угодил Западу.

«Я думаю, что американцам и их союзникам есть чего опасаться. Потому что Жозе Бустани, в отличие от последовавших за ним директоров организации, действительно обладал высоким авторитетом в мире. Он был одним из инициаторов и авторов Конвенции о запрещении химического оружия. Да, убрали его именно за его принципиальную позицию. При нем такие фейки, как «расследования» «Белых касок» и истории со Скрипалями и Навальным, не проходили», — рассказал Игорь Никулин.

Бывший сотрудник ООН напомнил, что ОЗХО в 2013 году получила Нобелевскую премию мира за «обширные усилия по ликвидации химоружия». Более того, в 2016 году именно эта организация заявила о полном уничтожении химического оружия Сирии.

«Если уж ваша подпись стоит — вы зафиксировали, что в Сирии все запасы химических веществ уничтожены — как вы можете после этого можете озвучивать такие глупости, которые вам придумывают, по-видимому, в Голливуде?! Считаю, что именно поэтому люди, у которых рыльце в пушку, очень не хотят, чтобы выступал человек, который об этом точно знает и молчать не будет», — подчеркнул Игорь Никулин.

Эксперт добавил, что на его памяти в Совете Безопасности ООН случаев блокировки выступлений, как это произошло с Бустани, не было.

«На моей практике [такого] не происходило. Даже против выступлений, которые явно противоречили позиции «западного блока» — назовем его так — американцы не вводили цензуру. А сейчас они вводят цензуру: кому говорить, кому не говорить, кому давать визу, кому — не давать. Вообще, ситуация, на самом деле, очень скандальная. Я давно считаю, что пора все-таки штаб-квартиру ООН перенести какую-нибудь нейтральную страну, где специалисты и эксперты не будут подвергаться давлению», — резюмировал Игорь Никулин.

Напомним, в апреле 2018 года появились сообщения о якобы применении химического оружия в сирийской Думе. Информацию распространила печально известная псевдогуманитарная организация «Белые каски». В качестве доказательств «химической атаки» она предоставила кадры, где запечатлены жители Думы, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование сирийского города, но не нашли там следов применения химического оружия.

Несмотря на это, страны Запада обвинили Дамаск в применении химоружия. Недоказанный инцидент в Думе стал поводом для удара возглавляемой США международной коалиции по правительственным позициям САР. США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.