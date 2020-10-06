Губернатор Камчатки назвал две возможные причины загрязнения воды

Петропавловск-Камчатский, 6 октября. Специалисты отрабатывают две основных версии загрязнения воды в Авачинской бухте на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на брифинге, передает РИА Новости.

«Наиболее вероятных [причины] две. Это техногенные токсины, разлив некоего вещества, которое мы и пытаемся установить», — сказал глава региона.

По словам Солодова, вторая возможная версия — заражение и токсины природного происхождения от микроводорослей и фитопланктона.

«Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения. Она могла привести и к гибели животных, и к повреждениям человека», — подчеркнул губернатор.

Как оказалось, в 1980-е годы у побережья Камчатке массово гибли животные как раз из-за цветения водорослей.

Также Солодов сообщил, что источником загрязнения побережья полуострова мог стать Козельский полигон ядохимикатов, передает НСН. Полигон уже обследовали и взяли пробы, однако визуально серьезных нарушений выявить не удалось. Кроме того, запланирована проверка Камчатского водоканала и «Камчатскэнерго».

Напомним, о загрязнении воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке ранее сообщили серферы, почувствовавшие себя плохо после заплывов. Также у побережья была зафиксирована массовая гибель животных.

Ранее ученые рассказали о «странностях» в реке, которая впадает в Авачинский залив. Эксперты отметили, что цвет воды в реке отличается от нормального, а на дне были обнаружены плотные отложения желто-коричневого и зеленого цвета. Кроме того, по берегам местами проступает пена.